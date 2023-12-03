Конате — о праздновании Бериши: «Не думаю, что оно было провокационным»

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате высказался о праздновании гола своего одноклубника Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака».

«Празднование Бериши? Не думаю, что оно было провокационным. Что касается приёма Абаскаля, то мне нечего сказать», - заявил Конате в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что игрок сборной Косова после гола Гамида Агаларова побежал к скамейке столичного клуба и бросился с двух ног в наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, после чего испанский специалист повалил футболиста на газон и получил красную карточку.