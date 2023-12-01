​Ещенко советует «Спартаку» сохранить Промеса до 2030 года

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко дал комментарий по поводу информации о продлении контракта Квинси Промеса.

«Надо до 2030 года его продлевать спокойно. Чтобы остался и потом ещё жил в Москве, помогал развитию «Спартака», молодёжи. Тем более, ему нравится тут», - цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Квинси Промес провёл за «Спартак» 19 матчей. В них нидерландский футболист записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач на партнёров.

На текущий момент, после шестнадцати сыгранных туров, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.