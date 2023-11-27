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Агент Селюк: «Конате хочет уйти из «Ахмата»

27 Ноября 2023 • 13:48 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о желании своего клиента покинуть грозненский клуб.

При этом агент отметил, что европейским командам непросто осуществить этот трансфер, так как «Ахмат» является санкционным клубом.  

«Мохамед хочет уйти из «Ахмата» за границу. Причём он готов уехать не только в Европу, чтобы «Ахмат» получил за него какие-то деньги», — приводит слова Селюка «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний Конате провёл в составе грозненской команды 20 матчей, в которых сумел отметиться семью забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 2,5 миллиона евро.

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