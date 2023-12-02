​Гладилину тревожно перед матчем «Спартака» с «Ахматом»

В российском чемпионате настала пора матчей семнадцатого тура, и нестабильно выступающему московскому «Спартаку» предстоит сыграть с грозненским «Ахматом». Представителю тренерского штаба «красно-белых» Валерию Гладилину тревожно накануне этого матча. «Ахмат», по его мнению, очень мотивировано.

- Жду матча с «Ахматом» с тревогой. Матч будет очень серьёзным. «Ахмат» находится в опасной зоне. Грозненцам нужны очки, и в домашнем матче они сделают всё возможное, чтобы выиграть, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Матч в Грозном состоится в воскресенье, третьего декабря.