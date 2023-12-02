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​Гладилину тревожно перед матчем «Спартака» с «Ахматом»

02 Декабря 2023 • 04:29 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
1 3.05 X 3.60 2 2.30
03.12 19:00

В российском чемпионате настала пора матчей семнадцатого тура, и нестабильно выступающему московскому «Спартаку» предстоит сыграть с грозненским «Ахматом». Представителю тренерского штаба «красно-белых» Валерию Гладилину тревожно накануне этого матча. «Ахмат», по его мнению, очень мотивировано.

- Жду матча с «Ахматом» с тревогой. Матч будет очень серьёзным. «Ахмат» находится в опасной зоне. Грозненцам нужны очки, и в домашнем матче они сделают всё возможное, чтобы выиграть, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Матч в Грозном состоится в воскресенье, третьего декабря.


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