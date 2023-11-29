Деменко: «Соболев старается и бьётся, когда выходит на поле»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался об игровом времени форварда «Спартака» Александра Соболева.

Эксперт отметил, что нападающий всегда выкладывается на максимум, когда получает возможность появиться на поле.

«Он старается и бьется, когда выходит на поле. А по-другому никак. Мало ли, как завтра все будет? Может, другой тренер будет или при этом поменяется в команде что-то. Надо себя держать в форме», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

В сезоне-2023/24 спартаковский голеадор появился на поле в 16 встречах РПЛ и Кубка России, в которых пять раз смог отправить мяч в сетку ворот соперников. Кроме того, на счету Соболева шесть ассистов.

3 декабря московский клуб будет гостить в Грозном у «Ахмата». Стартовый свисток в матче 17-го тура РПЛ должен прозвучать в 19:00 по мск.

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