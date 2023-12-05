​В «Ахмате» прокомментировали информацию о конфликте с представителями «Спартака»

Ахмед Айдамиров, который занимает пост генерального директора «Ахмата», высказался по поводу информации о конфликте в подтрибунном помещении в перерыве матча Премьер-лиги со «Спартаком».

«Никаких драк и конфликтов там не происходило. Ребята просто поговорили, и всё. Футболисты эмоционально поговорили, завели друг друга на второй тайм и пошли в раздевалки. Ничего более там не было», - цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Ахмат» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 2:1. На текущий момент грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а москвичи – 7-е.

В 2023 году «Ахмату» осталось провести ещё один матч. В субботу, 9 декабря, команда Мирослава Ромащенко будет играть против «Ростова» на своём поле.