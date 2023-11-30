Гамид Агаларов обратился к болельщикам «Ахмата»

Форвард грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов обратился к болельщикам своей команды в преддверии домашней игры против московского «Спартака».

«У нас в году осталось два матча, оба проведем дома. Постараемся набрать максимум очков. Но без болельщиков сделать это будет сложнее. Поэтому просим болельщиков прийти и поддержать нас! Ваша поддержка очень заряжает», - цитирует нападающего пресс-служба «Ахмата».

Отметим, что в минувшем туре РПЛ Агаларов впервые с лета отметился голом в официальном матче. Он поразил ворота «Оренбурга» на выезде с пенальти, который сам и заработал. Тот матч завершился ничьей – 1:1.