​Игнатьев: «Ахмат» не проиграет «Спартаку»

В российском футболе стартует семнадцатый тур Премьер-лиги, московскому «Спартаку» предстоит сыграть против грозненского «Ахмата». Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев уверен в том, что «Ахмат» не проиграет именитому сопернику. Его уверенность зиждется на игре, которую продемонстрировал грозненский клуб в предыдущем туре российского чемпионата, тогда команда сыграла вничью с «Оренбургом».

- Последний матч «Ахмата» воодушевляет тех, кто за них болеет, тех, кто знаком с этой командой. Думаю, «Ахмат» не проиграет дома. У них есть ресурсы для того, чтобы менять ситуацию в лучшую сторону, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.