Мостовой: «Сейчас «Спартак» непредсказуем, непонятно, чего ждать от матча с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Ахматом».

Эксперт назвал «Спартак» непредсказуемой командой, вспомнив, что москвичи сумели одолеть в 16-м туре «Балтику» (2:0), несмотря на неблагоприятные погодные условия.

«Сейчас «Спартак» непредсказуем, непонятно, чего ждать от матча с «Ахматом». Вроде поехали в Калининград на заснеженное поле и победили, хотя по игре не должны были», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится сегодня, 3 декабря, в Грозном. Начало — в 19:00 по московскому времени.