​Салихова: «Промес – и соль, и красный перчик «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о Квинси Промесе. Ранее в прессе появилась информация о том, что контракт нидерландца с «красно-белыми» будет автоматически продлён ещё на один сезон – до лета 2025 года.

По словам Салиховой, Промес является одним из лучших легионеров в истории не только «Спартака», но и всего чемпионата России.

«Я считаю, что Квинси – это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с Марком Овермарсом», - цитирует Салихову Metaratings.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 3 декабря – против «Ахмата» на выезде.