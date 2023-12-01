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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Салихова: «Промес – и соль, и красный перчик «Спартака»

01 Декабря 2023 • 14:49 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
1 3.05 X 3.60 2 2.30
03.12 19:00

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о Квинси Промесе. Ранее в прессе появилась информация о том, что контракт нидерландца с «красно-белыми» будет автоматически продлён ещё на один сезон – до лета 2025 года.

По словам Салиховой, Промес является одним из лучших легионеров в истории не только «Спартака», но и всего чемпионата России.

«Я считаю, что Квинси – это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с Марком Овермарсом», - цитирует Салихову Metaratings.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 3 декабря – против «Ахмата» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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