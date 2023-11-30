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Ковтун: «Сухой нормально отработал, «Спартак» проиграл «Оренбургу» не из-за судейства»

30 Ноября 2023 • 14:59 Комментировать
Оренбург
1:0
Спартак Москва

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о судействе в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «красно-белые» уступили «Оренбургу» (0:1).

Напомним, на 40-й минуте встречи с поля был удалён защитник «Спартака» Олег Рябчук. По мнению Ковтуна, игрок московской команды заслуженно получил красную карточку.

«Ковалёв уже убегал от Рябчука один на один с Селиховым. Защитник, видимо, не хотел совершать нарушения, но всё-таки подбил ногу сопернику. Фол по неосторожности — тоже фол», — цитирует Ковтуна Bobsoccer.ru.

Также эксперт отметил, что главный судья матча Алексей Сухой отработал достойно, несмотря на большое количество спорных эпизодов. Как считает Ковтун, «Спартак» проиграл не из-за судейства.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Ковтун Оренбург Алексей Сухой ещё теги

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