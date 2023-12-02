Тарпищев — об Абаскале: Он не годится для «Спартака»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о работе главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскале.

Спортивный функционер отметил, что испанский специалист на данный момент не годится для «красно-белых», так как, во-первых, он выстраивает разные отношения с российскими игроками и легиогерами.

«Во-вторых, решения приходят Абаскалю по мере его психологической усталости. Это неправильно», - приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице с 27 очками в активе. В ближайшем туре «красно-белые» сыграют на выезде против «Ахмата».