Ковтун: «Оренбург» обыграл «Спартак» заслуженно»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о поражении «красно-белых» в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Оренбурга» (0:1).

Эксперт считает, что «Оренбург» провёл хороший матч, не позволив «Спартаку» создать большое количество опасных моментов у собственных ворот. По мнению Ковтуна, успех «Оренбурга» можно назвать заслуженным.

«Оренбург», проводивший на своём поле последний матч в календарном году, был мотивирован сыграть как можно лучше. Хозяева больше владели мячом, выглядели более активными, их подходы к воротам были более подготовленными», — приводит слова Ковтуна Bobsoccer.ru.

Ответный матч «Спартака» и «Оренбурга» запланирован на март следующего года. Эта игра состоится в Москве.