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Кирьяков: «Спартаку» пора сломать стереотипы о себе»

27 Ноября 2023 • 15:05 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о победе «Спартака» над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.

«Спартак» всегда где-то рядом с топ-3. Надеюсь, у них получится сломать эту тенденцию и войти в тройку. Команда вроде бы пришла в себя, бежит, настроение хорошее. Им пора сломать стереотипы о себе», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

Напомним, командам пришлось играть в непростых погодных условиях, так как перед стартовым свистком пошёл снег, не прекращавшийся до самого конца встречи. По мнению Кирьякова, футболистам необходимо привыкать играть в любых погодных условиях.

После 16 туров РПЛ «Спартак» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» сейчас отстают на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Кирьяков

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