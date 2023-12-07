Непомнящий считает, что Абаскаль поступил по-пацански

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал поступок наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом».

Напомним, в игре 17-го тура чемпионата России Абаскаль толкнул нападающего грозненцев Бернарда Беришу, который сначала с двух ног полетел в сторону испанца, а затем стал праздновать гол команды в технической зоне «Спартака».

«Не понимаю Абаскаля. Испанец повел себя совсем уж по-пацански. Да, с Беришей 90% лиги готовы поступить таким же образом, но надо уметь сдерживаться», — заявил Непомнящий RT на русском.

9 декабря «Спартак» примет на своем поле «Крылья Советов» в рамках 18-го тура чемпионата России. Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по мск.