Деменко назвал главное сильное качество Абаскаля

Экс-игрок московского «Спартака» и «Краснодара» назвал главное сильное качество наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля - оно выражается в умении налаживать и поддерживать связи с руководством команды.

«Думаю, Гильермо очень хорошо общается с руководством клуба, умеет доносить до него своё видение ситуации. И если руководство придерживается позиции, чтобы не убирать его, значит, контакт хороший», - рассуждает Деменко для «Газеты.Ру».

Напомним, что слухи об увольнении Абаскаля ходят весь сезон. Тем не менее, его подопечные к 17 туру Премьер-лиги расположились на четвёртом месте турнирной таблицы с 27 очками. Отставание от первого места – шесть баллов.

В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ против «Оренбурга» в Кубке России спартаковцы вчера уступили – 0:1.