​Губерниев отреагировал на поражение «Спартака»

В воскресенье вечером «Спартак» огорчил своих болельщиков. В гостях у «Ахмата» команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение со счётом 1:2. Несколько слов по поводу этого результата сказал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«А вот спартаковцы Москвы не сумели… Абаскаль нервничает… Совершает ошибки…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В 2023 году «Спартаку» осталось провести в чемпионате России ещё один матч. В воскресенье, 10 декабря, команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Крыльев Советов» на своём поле. Впрочем, в РПЛ ранее допустили возможность переноса 18-го тура на весну.