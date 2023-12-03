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Федун о матче «Ахмат» — «Спартак»: «Понравились только пледы Louis Vuitton»

03 Декабря 2023 • 21:27 Комментировать
Ахмат
2:1
Спартак Москва

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун высказался о прошедшем матче 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде потерпел поражение от грозненского «Ахмата». 

Спортивный функционер оставил небольшой комментарий по игре. 

«В этой игре мне понравились только пледы от Louis Vuitton, которые таскают на «Ахмат Арене». Все остальное очень грустно», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс». 

Напомним, что подопечные Мирослава Ромащенко благодаря виктории прервали серию из девяти игр без побед и смогли выбраться из зоны вылета. «Спартак» же занимает седьмое место. 

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