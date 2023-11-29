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Кузьмичёв: «Соболев — нападающий высокого уровня, он уже давно это доказал»

29 Ноября 2023 • 16:45 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Известный футбольный функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александр Соболева в последних матчах.

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0) 26-летний футболист отметился двумя результативными передачами и был признан лучшим игроком встречи.

«Соболев – нападающий высокого уровня, он уже давно это доказал. Против «Балтики он провёл отличный матч и показал характер. От него всегда будут ждать голов и полезных действий», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Александр Соболев ещё теги

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