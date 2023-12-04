​Салихова: «Спартак» сейчас – это лишь список футболистов на бумаге»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала скандальный инцидент в Грозном.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Ахмату» со счётом 1:2. По ходу первого тайма главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль получил красную карточку. Испанец оттолкнул Бернарда Беришу после того, как игрок демонстративно праздновал гол около него, прыгнув на газон двумя ногами.

«Спартак» сейчас – это лишь список футболистов на бумаге. Быстров считает, что игроки должны были оторвать ноги Берише за своего тренера. Я согласна с мнением Володьки. Но кто конкретно? Медина, Бонгонда? Дуарте будет бегать ноги отрывать? Смешно», - цитирует Салихову Metaratings.

Салихова сказала, что все лидеры «Спартака» сейчас находятся в подвешенном состоянии и вряд ли побегут отрывать ноги за своего тренера. Также Зарема вспомнила истории, когда за Промеса в игре с «Зенитом» вступилась вся команда, и когда весь «Спартак» стоял за Доменико Тедеско после инцидента в Сочи.

По словам Салиховой, сейчас в поддержку Абаскаля в «Спартаке» нет ни одного голоса.

«В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от игрока «Спартака», ни от медиа», - сказала Зарема.

«Спартак» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 10 декабря – против «Крыльев Советов».