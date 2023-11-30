Пятницкий: «Абаскаль вообще понимает, что такое «Спартак»?

Экс-футболист «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичного клуба.

«Абаскаль — не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и все», — приводит слова Пятницкого «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше РПЛ подопечные Абаскаля провели 16 матчей, в которых смогли набрать 27 баллов. На данный момент «Спартак» находится на четвертой позиции в чемпионате, отставая от идущего на третьем месте «Динамо» всего на одно очко.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 3 декабря против «Ахмата».