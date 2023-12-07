«Абаскаль правильно сделал, что стал выкидывать Беришу из своей зоны» — Шмаров

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров высказался о дисквалификации рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля за эпизод с футболистом «Ахмата» Бернардом Беришей.

Эксперт заявил, что не понимает, почему одного удаляют и отстраняют на несколько игр, а другому просто дают желтую карточку.

«Что Бериша делал в спартаковской зоне? Туда вообще вход запрещен. Конечно, если Бериша туда прибежал, он сам провоцировал. Абаскаль правильно сделал, что стал выкидывать его из своей зоны», — приводит слова Шмарова Metaratings.

Напомним, Абаскаль будет вынужден пропустить два ближайших матча «Спартака» в РПЛ.