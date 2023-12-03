​«Спартак» проиграл в Грозном в РПЛ впервые за 8 лет

«Спартак» неудачно провёл матч 17-го тура Российской премьер-лиги. В гостях у «Ахмата» команда Гильермо Абаскаля уступила со счётом 1:2.

Стоит сказать, что «Спартак» проиграл матч чемпионата России в Грозном впервые с 7 ноября 2015 года. Тогда главным тренером «красно-белых» был Дмитрий Аленичев.

Серия «Спартака» без поражений в гостевых матчах РПЛ против «Ахмата» в итоге составила семь матчей (5 побед, 2 ничьи).

Если же брать не только гостевые матчи, что «Спартак» в прошлый раз проигрывал «Ахмату» в РПЛ в сентябре 2018 года на своём поле.

Следующий матч «Спартак» проведёт 10 декабря – против «Крыльев Советов».