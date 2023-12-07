Гладилин — о дисквалификации Абаскаля: «Это будет ему уроком»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин поделился мнением о двухматчевой дисквалификации наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Еще одну игру испанец пропустит условно.

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги нападающий «Ахмата» прыгнул в сторону Абаскаля, после чего тренер решил уложить футболиста на газон.

«Это не жестко, просто пропустит две игры — концовку этой части чемпионата и начало следующей. Без наказания такие вещи оставлять нельзя, это будет ему уроком», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, отсутствие Абаскаля на бровке в игре с «Крыльями Советов» никак не повлияет на команду, ведь он сам будет готовить футболистов и давать им установку перед матчем.

Поединок 18-го тура чемпионата России «Спартак» - «Крылья Советов» состоится в субботу, 9 декабря. Стартовый свисток арбитра запланирован на 14:00 по мск.