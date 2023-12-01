Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура РПЛ

01 Декабря 2023 • 18:59 Комментировать
Факел
...
Балтика
1 2.45 X 3.10 2 3.30
Через 18 ч. 8 мин.

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура чемпионата России. Информация размещена в телеграм-канале PARI.

Стоит сказать, что около главного матча тура между «Локомотивом» и «Зенитом» прогноза Тихонова нет – в этом случае счёт предлагается угадать болельщикам. Остальные же прогнозы экс-спартаковца приводим ниже:

«Факел» - «Балтика» 1:1;

«Краснодар» - «Оренбург» 2:1;

«Сочи» - «Крылья Советов» 1:2;

«Пари НН» - «Урал» 2:1;

«Ахмат» - «Спартак» 0:2;

ЦСКА – «Ростов» 1:0;

«Динамо» - «Рубин» 3:1.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Краснодар Динамо Москва Андрей Тихонов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
19:05
«Факел» получил красные мячи для игры с «Балтикой»
18:59
Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура РПЛ
18:29
«Факел» ответил на пост «Балтики» о вынужденной посадке в Москве
17:56
Игроки «Балтики» не смогли приземлиться в Тамбове из-за непогоды
17:29
«Балтика» может уволить Игнашевича уже перед зимней паузой
15:39
Шалимов: «Балтика» думает только о чемпионате»
30 Ноября
22:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Факел – Балтика чемпионата России 2 декабря 2023
18:00
Игрок «Балтики» Энрикес: «Меня удивил уровень РПЛ, я не ожидал такого»
13:25
Гуренко оценил игру «Балтики» на домашней арене
12:55
Кудряшов рассказал о целях «Факела» перед зимней паузой РПЛ
11:33
Прогноз на точный счёт матча Факел — Балтика чемпионата России 1 декабря 2023
29 Ноября
23:30
​Надёжная ставка и прогноз на матч Факел — Балтика чемпионата России — 2 декабря 2023
15:10
Энрикес: «Несмотря на то, что мы не проиграли «Локомотиву», есть ощущение, словно остались без победы»
14:16
Игрок «Балтики» Сото: «Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни»
12:28
Сото: Мы доверяем Игнашевичу
28 Ноября
17:47
«Факел» весной может провести тестовый матч на новой арене
10:54
Гендиректор «Балтики» Волженкин: «Мы верим в Игнашевича»
10:16
Гендиректор «Балтики» Волженкин — о матче со «Спартаком»: «Показать игру в таких экстремальных погодных условиях было сложно»
27 Ноября
21:46
Погребняк: «Аппаев хоть и возрастной, но большой и техничный»
10:46
Губерниев: «К нам легионеры не ехали, потому что играть здесь в декабре — себе дороже»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
16:03
Капитан «Балтики» Остойич: Мы останемся в РПЛ
15:09
Маслов может перебраться к аутсайдерам РПЛ на правах аренды
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.12.23 в 14:00
Факел Факел
Балтика Балтика
2.25 3.25 3.35
Видео
02.12.23 в 16:30
Сочи Сочи
Крылья Советов Крылья Советов
2.90 3.75 2.27
Видео
02.12.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Урал Урал
2.60 3.20 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
19:50 · Россия. Премьер-лига
​«Нет места»: Личка не готов приглашать Кокорина в «Динамо»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Ковтун будет помогать Парфёнову в «Актобе»
19:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Велеса» может отказать «Акрону» слухи
19:31 · Кубок России
​ЦСКА обратился в ЭСК после ничьей с «Ростовом»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: «Промес ещё докажет свою важность «Спартаку»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Тихий признался, что попасть в РПЛ ему помог психолог
19:12 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «Ахмат» не проиграет «Спартаку»
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко советует «Спартаку» сохранить Промеса до 2030 года
19:05 · Россия. Премьер-лига
«Факел» получил красные мячи для игры с «Балтикой»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура РПЛ
18:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Грулёв возобновит тренировки
18:53 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта сумма отступных в новом контракте Тюкавина
18:43 · Россия. Премьер-лига
​Агент назвал два клуба РПЛ, интересовавшихся Тюкавиным
18:29 · Россия. Премьер-лига
«Факел» ответил на пост «Балтики» о вынужденной посадке в Москве
18:24 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос обратился к болельщикам «Зенита»
Все новости
Рекомендуем