Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура чемпионата России. Информация размещена в телеграм-канале PARI.

Стоит сказать, что около главного матча тура между «Локомотивом» и «Зенитом» прогноза Тихонова нет – в этом случае счёт предлагается угадать болельщикам. Остальные же прогнозы экс-спартаковца приводим ниже:

«Факел» - «Балтика» 1:1;

«Краснодар» - «Оренбург» 2:1;

«Сочи» - «Крылья Советов» 1:2;

«Пари НН» - «Урал» 2:1;

«Ахмат» - «Спартак» 0:2;

ЦСКА – «Ростов» 1:0;

«Динамо» - «Рубин» 3:1.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко.