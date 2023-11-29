Гладилин: «У «Спартака» нет стабильности»

Экс-тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о качельных результатах «красно-белых».

После трех матчей без поражений команда Гильермо Абаскаля неожиданно оступилась в матче с «Оренбургом» в рамках четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу оренбургского коллектива.

«Нет никакой стабильности у «Спартака». Как только нет самоотдачи и полной выкладки, то команда может потерять очки и даже проиграть любому сопернику, который сейчас играет в высшей лиге», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

В воскресенье, 3 декабря, «Спартак» проведет очередной матч чемпионата России против «Ахмата». Старт игры 17-го тура запланирован на 19:00 (мск).