Кузьмичёв считает, что «Спартак» способен бороться за чемпионство

Бывший директор академии «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о перспективах «красно-белых» в текущем сезоне РПЛ.

«Способен ли «Спартак» бороться за серебро? Думаю, они и за чемпионство могут побороться, но все будет зависеть от самого «Спартака», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению специалиста, если «красно-белые» смогут стабилизировать свою игру, то будут вести борьбу за самые высокие позиции, ведь состав команды позволяет это делать.

На данный момент «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 27 очков в 16 турах.

3 декабря подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на выезде с «Ахматом». Начало события — в 19:00 по столичному времени.