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Абаскаль оставил Соболева и Джикию в запасе: Состав «Спартака» на матч в Грозном

03 Декабря 2023 • 17:52 Комментировать
Ахмат
0:0
Спартак Москва
1 2.95 X 3.65 2 2.35
1-й тайм

В воскресенье вечером «Спартак» будет играть в гостях у «Ахмата» в рамках 17-го тура чемпионата России. Наставник московской команды Гильермо Абаскаль решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Селихов, Дуарте, Рябчук, Бабич, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Промес.

Александр Соболев и Георгий Джикия начнут игру в запасе.

Матч «Ахмат» - «Спартак» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле в Грозном можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что на момент начала тура «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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