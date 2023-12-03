Абаскаль оставил Соболева и Джикию в запасе: Состав «Спартака» на матч в Грозном

В воскресенье вечером «Спартак» будет играть в гостях у «Ахмата» в рамках 17-го тура чемпионата России. Наставник московской команды Гильермо Абаскаль решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Селихов, Дуарте, Рябчук, Бабич, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Промес.

Александр Соболев и Георгий Джикия начнут игру в запасе.

Матч «Ахмат» - «Спартак» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле в Грозном можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что на момент начала тура «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.