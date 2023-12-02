Масалитин — о зарплате Промеса: «Спартак» знает его цену»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о высокой заработной плате нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что контракт 31-летнего нидерландца будет автоматически продлен до лета 2025 года, а его оклад останется прежним — три с половиной миллиона евро.

«Если бы «Спартак» его условия не устраивали, значит, контракт не был бы подписан. «Спартак» пошел на эти условия, значит, «Спартак» знает его цену и продлил контракт», — приводит слова Масалитина Metaratings.

В текущем сезоне Промес сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и стал автором восьми результативных передач.