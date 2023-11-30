«Спартак» на данном отрезке лихорадит» — Масалитин

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин оценил результаты «красно-белых» в текущем сезоне.

«Я думаю, что «Спартак» на данном отрезке лихорадит. Команда может проиграть кому угодно, а может и сыграть очень хороший матч», — цитирует Масалитина Vprognoze.

Напомним, ранее в рамках первого четвертьфинального поединка Кубка России Пути РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля проиграли в гостях «Оренбургу» со счетом 0:1. Вторая встреча между командами запланирована на 12-14 марта.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Спартак» провел 23 матча во всех турнирах, в которых одержал 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений.