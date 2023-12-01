Пономарёв: «Ничья в Грозном будет для «Спартака» нормальным результатом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался насчёт предстоящего матча в Грозном.

- «Ахмат» примет «Спартак». Можно сказать, что команда Абаскаля легко наберет три очка?

- Не исключаю этого, как и то, что гости могут не выдержать. Думаю, ничья будет для «красно-белых» нормальным результатом. А что касается «Ахмата», он сейчас на пределе. Клуб находится внизу таблицы. Положение безвыходное. Так что матч предстоит серьезный. Вообще этот тур будет интересным.

- В последних встречах снова стал играть Соболев. Впереди с ним команда смотрится опаснее?

- Вроде, Александр неплохо играет. Он стал двигаться. Наверное, понял, что без движения ничего не получится и надо работать на поле. Он в матче с «Балтикой» хорошо двигался, пасы отдавал, предлагал себя.

Елена Григорьевская