Руслан Газзаев: «Для «Ахмата» все команды одинаковы, будь то «Спартак», «Зенит» или «Балтика»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился мнением о победе грозненской команды над «Спартаком» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Газзаев назвал «красно-белых» самой популярной командой в стране, отметив при этом, что на всех соперников «Ахмат» настраивается одинаково.

«На такие команды настраивать не приходится. Однако мы не делим соперников на принципиальных и непринципиальных. Для нас все команды одинаковы, будь то «Спартак», «Зенит» или «Балтика», — приводит слова Газзаева Metaratings.

В 17 турах РПЛ «Ахмат» набрал 16 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч грозненский коллектив проведёт 9 декабря против «Ростова». Начало — в 16:30 по московскому времени.