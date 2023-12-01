Кечинов: «Очень тяжело представить атаку «Спартака» без Промеса»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что московский клуб продлил контракт с нападающим Квинси Промесом.

Ранее сообщалось, что соглашение нидерландского футболиста со «Спартаком» автоматически продлилось до лета 2025 года.

«Продление контракта с Квинси Промесом — это хорошая новость. Мы видим, что он ключевой футболист и лидер команды. На данный момент очень тяжело представить атаку «Спартака» без него», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 31-летний Промес провёл за «красно-белых» 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач.