Мостовой считает, что Пиняеву нужно перейти в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «Зенит».

«Если такое предложение есть, то нужно переходить в «Зенит». В 18 лет прийти в команду вроде «Зенита», которая из года в год становится чемпионом, это дает большой прогресс», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» заинтересованы в подписании Пиняева, однако сам игрок не планирует переезжать из «Локомотива» в другой российский клуб.

В текущем сезоне на счету вингера один забитый мяч в 11 матчах во всех турнирах. Контракт Пиняева с «красно-зелеными» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

«Зенит» настроен подписать Пиняева, но игрок хочет в Европу

