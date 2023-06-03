Семак: «Барановский - тот игрок, с которым можно строить будущее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Факелом» (1:0) ответил на вопрос об игре Алексея Барановского. Его слова приводит специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- Алексей Барановский провел три матча в концовке сезона. Какие впечатления он оставил своей игрой, и каковы его дальнейшие перспективы в составе «Зенита»?

- Место в основном составе нужно заслужить играми и убедить нас в тренировочном процессе. Мы даем игровое время, исходя из того, что видим. Молодые ребята, которые были в запасе, с нами тренируются почти две недели. Барановский хорошо вышел с «Оренбургом», не очень с «Сочи». Сегодня - лучше. Это тот игрок, с которым можно строить будущее, ему естественно нужно набираться опыта. Кто-то из ребят начнет с нами подготовительный этап, получит больше практики, и мы решим, кто останется и начнет с основой следующий сезон. Мы будем рады, если наши молодые игроки будут показывать реальную конкуренцию, теми, кто у нас есть, и будем играть. Чем больше - тем лучше.