Семшов: «Бакаев должен выходить на поле с первых минут»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов высказался о будущем полузащитника «сине-бело-голубых» Зелимхана Бакаева.

Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» прошлым летом из «Спартака». За петербургскую команду 26-летний футболист провёл в минувшем сезоне 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

По мнению Семшова, такой игрок, как Бакаев, должен получать больше игрового времени, поэтому ему стоит рассмотреть вариант с уходом из «Зенита» в аренду.

«Бакаев должен сам подумать, что ему делать. Конечно, такой футболист, как Зелимхан, должен выходить на поле с первых минут. Он одарённый игрок. Если он сам считает, что не сможет пробиться в основной состав «Зенита», то ему надо уйти в аренду», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Действующий контракт Бакаева с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,7 миллиона евро.