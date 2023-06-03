Федотов не согласился с Карпиным по поводу роли второго места

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (4:1) ответил на вопрос о значении второго места.

- Могли бы вы рассказать о состоянии Константина Кучаева? Потому что он не смог самостоятельно покинуть поле после первого тайма. Есть вероятность, что он пропустит кубковый финал?

- Мы разберемся. Заблокировался коленный сустав. Такое бывает. На ровном месте произошел неприятный инцидент. Сейчас врачи разбираются, сделаем МРТ и посмотрим, что же там все-таки произошло. На данный момент мы по степени сложности травмы не можем ничего сказать.

- Валерий Карпин сказал, что в отсутствие еврокубков второе и третье место дают лишь строчку в Википедии. Вы согласны с ним?

- А что же они тогда весь сезона сражались? Думаю, они бы сегодня с удовольствием победили и заняли бы второе место. Мы все амбициозные люди и всегда хотим быть как можно выше. Это спорт больших достижений, и результат всегда становится главенствующим. Плюс мы всегда говорим, что место не имеет значение. Имеет значение игра, результат, быть сильнее соперника, когда на стадионе присутствует такая армия поклонников, горячо переживающих за свою команду.