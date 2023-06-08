Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, вероятнее всего, не покинет петербургский клуб в текущее трансферное окно. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Чистякове не заинтересованы клубы из Европы. В текущих геополитических реалиях осуществить такой трансфер. Несмотря на интерес остальных клубов Российской премьер-лиги, Дмитрий, скорее всего, останется в «Зените», — сообщил «Евро-Футболу.Ру» источник, знакомый с ситуацией.

Действующий контракт 29-летнего Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Чистяков провёл за «сине-бело-голубых» 23 матча, не отметившись в них результативными действиями.