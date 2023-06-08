Чистяков рассказал о взаимоотношениях с Ловреном

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о взаимоотношениях с экс-игроком «сине-бело-голубых» Деяном Ловреном.

«С Ловреном были обычные отношения. Проблема была в языковом барьере, так как он особо не говорил на русском. Иногда у нас не получалось понимать друг друга. Но в целом нормально. Он ко мне хорошо относился», – заявил игрок сборной России в интервью «Чемпионату».

По его словам, вице-чемпион мира всегда поддерживал в раздевалке после неудачных матчей, отметив также высокий уровень игры хорвата в первой половине прошедшего сезона в составе петербуржцев после тяжелого старта карьеры в России.

Напомним, что Деян Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год, проведя 63 матча во всех турнирах и выиграв три чемпионских титула. С начала текущего года хорват вновь выступает за французский «Лион».