Асхабадзе: «Химия» «Факела» и «химия» Евсеева находятся на одном уровне»

Роман Асхабадзе, занимающий пост генерального директора воронежского «Факела», поделился мнением о прогрессе Вадима Евсеева у руля клуба. Специалист возглавил воронежцев в минувшем апреле, его работа уже приносит положительный результат.

«У Вадима Валентиновича большой опыт работы в РПЛ и с другими командами в непростых ситуациях. Его ответы на некоторые профессиональные вопросы убедили нас, что «химия» «Факела» и «химия» Вадима Валентиновича находятся на одном уровне – из этого и получился прогресс», - цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» близок к тому, чтобы завершить сезон в Премьер-лиге на 12-м месте, которое освобождает команду от напряжённых стыковых матчей с командой из Первой лиги. Любопытно, что практически весь сезон до прихода Евсеева «Факел» шёл именно в зоне «стыков».

«Факел» после прихода Евсеева победил столько раз, сколько за 25 предыдущих матчей