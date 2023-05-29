Дьяков объяснил, почему Пиняеву не стоит переходить в «Зенит»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «Зенит». Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» заинтересованы в услугах талантливого вингера.

«Переход Бакаева в «Зенит» должен стать примером для Пиняева. Зелимхан стал чемпионом, но по сути выкинул год в клубе на помойку, потому что практически не играет. А для Сергея сейчас самое главное — игровое время», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Напомним, 18-летний Пиняев пополнил состав «Локомотива» минувшей зимой. За «железнодорожников» он сыграл в 11 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.