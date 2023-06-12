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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Всем командам нужно укрепляться, если они хотят составить конкуренцию «Зениту»

12 Июня 2023 • 15:40 Комментировать
Зенит
1:0
Факел
окончен

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов выразил мнение, что клубам РПЛ необходимо усиливать свои составы для того, чтобы вести борьбу с «Зенитом» за чемпионский титул.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России кряду. По итогам прошедшего сезона РПЛ отставание второго ЦСКА от «сине-бело-голубых» составило 12 очков.

«Нужно укрепляться всем командам, если они хотят составить конкуренцию «Зениту». Есть ли у «Зенита» серьёзные конкуренты? Есть, но им нужны трансферы для усиления. Тому же ЦСКА», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Отметим, что помимо серебряных медалей, ЦСКА сумел выиграть Кубок России, одолев в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, 6:5 — пен).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Руслан Пименов
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