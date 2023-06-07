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Боярский: «Самое яркое впечатление – гол Сергеева в домашнем матче со «Спартаком»

07 Июня 2023 • 16:15 Комментировать
Зенит
1:0
Факел
окончен

Знаменитый актёр и болельшик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от нынешнего сезона «сине-бело-голубых».

«Самое яркое впечатление – гол Сергеева в домашнем матче со «Спартаком». Настоящий триумф! Счастлив видеть «Зенит» на пьедестале, абсолютно заслуженным стало признание Малкома лучшим игроком сезона», – заявил Боярский, чьи слова приводит Bobsoccer. Также Боярский отметил, что ему приятно от того, что легионеры «Зенита» остались в Петербурге, поблагодарив команду и тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком.

Напомним, что петербургский клуб выиграл пятое подряд и десятое в истории национальное чемпионство по итогам нынешнего сезона. «Сине-бело-голубые» набрали 70 очков, опередив ближайшего преследователя на 12 баллов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Михаил Боярский Иван Сергеев
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