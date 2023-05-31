Камоцци: «Малком востребован в Европе»

Футбольный агент Франко Камоцци, высказался о возможном уходе нападающего Малкома Филипе из «Зенита».

«Думаю, вызов Малкома в сборную Бразилии повышает вероятность его ухода из «Зенита» этим летом. На мой взгляд, Малком востребован в Европе, но нельзя точно предсказать, покинет ли он клуб в летнее трансферное окно», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

26-летний Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 26 мячей и записал в свой актив 9 результативных передач. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 27 миллионов евро.