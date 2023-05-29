Инфантино поздравил Аршавина с днём рождения

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил поздравительное письмо бывшему российскому футболисту Андрею Аршавину. Сегодня Андрею Сергеевичу, напомним, исполнилось 42 года.

«Дорогой, Андрей. В этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас», - делится «Матч ТВ» текстом из письма, которое оказалось в распоряжении телеканала.

В конце поздравления Инфантино пожелал Аршавину хорошо провести этот день с любимыми людьми и выразил надежду на скорую встречу.

Нашумевшую историю в понедельник днём устроил лондонский «Арсенал». Бывший клуб Аршавина сначала поздравил его с праздником, но после удалил поздравление и ролик из своих социальных сетей из-за жалоб украинских пользователей.