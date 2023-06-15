Защитник «Зенита» Дуглас Сантос: «У меня было предложение от «Барселоны»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о том, как однажды получил предложение от «Барселоны».

«У меня было предложение от «Барселоны», но до конкретики дело не дошло. Моя судьба в руках бога. Он — тот, кто привёл меня сюда, и от него зависит, останусь я или уйду в другой клуб», — цитирует Сантоса Globo Esporte.

Напомним, Сантос перешёл в «Зенит» летом 2019 года из немецкого «Гамбурга». В минувшем сезоне 29-летний бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 36 матчей, в которых отметился семью результативными передачами.

Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место в турнирной таблице, выиграв чемпионат России уже в пятый раз подряд. Отрыв петербуржцев от второго ЦСКА составил 12 очков.