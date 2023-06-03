Ловчев – о матче «Зенит» - «Факел»: Воронежцы могут добыть ничью в Петербурге

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» сыграет против «Факела».

Эксперт отметил, что приход на пост главного тренера воронежского клуба Вадима Евсеева добавил характера, и уверен, что «Факел» сможет завершить матч ничейным исходом, при этом точно отметившись забитым мячом.

«Подкупает, что воронежцы не раскатывают мяч подолгу, а носятся с ним по полю, бегут в атаку во весь опор. А подобная манера игры многим соперникам не нравится – особенно лидерам», - приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Поединок состоится сегодня, 3 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайтеLiveResult.ru.