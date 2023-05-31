Сергеев: «Кассьерре просто не прёт»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оценил игру одноклубника Матео Кассьерры в текущем сезоне. Отметим, что оба футболиста выступают на позиции форварда.

«Думаю, у него такой сезон, где просто не прёт – ну не летит мяч в ворота, и все. Просто сейчас ему не везет», - цитирует Сергеева «Спорт день за днём».

Сергеев забил золотой гол в ворота «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Всего за сезон он оформил 10 мячей. Кассьерра не может похвастать такой статистикой – в матчах лиги он отметился двумя забитыми голами.

