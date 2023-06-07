Боярский назвал самых ярких футболистов «Зенита» этого сезона

Известный актёр и болельшик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от нынешнего сезона «сине-бело-голубых».

«Мне очень понравился Андрей Мостовой – заряженный, смелый, интегрированный в команду футболист. Считаю Мостового очень серьезным игроком. Клаудиньо, возможно, нынешний сезон провел слабее предыдущего, но тем не менее остается очень важным футболистом для «Зенита», – заявил эксперт, чьи слова приводит издание Bobsoccer.

Также Боярский выделил главного тренера Сергея Семака и его помощника Анатолия Тимощука, которые ранее выступали за «сине-бело-голубых», отметив, что специалисты являются настоящими профи и фанатами «Зенита».

Напомним, что петербургский клуб выиграл пятое подряд и десятое в истории чемпионство по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

