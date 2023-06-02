Бородюк поддерживает идею ретро-матча российской сборной и питерского «Зенита»

Бывший футболист российской сборной и немецкого «Шальке» Александр Бородюк считает здравой идею проведения товарищеского матча между питерским «Зенитом» и сборной России образца 2008 года, которая взяла третье место на чемпионате Европы в том году. В то же время «Зенит» тогда выиграл Кубок УЕФА - это был особый год для российского футбола.

- На мой взгляд, это классная идея и с точки зрения футбола, и с точки зрения организации самого мероприятия. 2008 год — особенный для российского футбола, поэтому в год 15‑летия такие мероприятия необходимы, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что питерский клуб является действующим чемпионом страны.